João Sousa eliminado na primeira ronda do torneio de ténis de Winston Salem

Em mais um ensaio para o US Open, quarto e último torneio do Grand Slam do ano, o número um português perdeu por 7-5 e 6-4, depois de ter desperdiçado dois pontos para ganhar a primeira partida, com o resultado em 5-4.

No segundo set, Seppi conseguiu um break no terceiro jogo e bastou-lhe essa vantagem para assegurar a vitória no encontro, ao fim de uma hora e 24 minutos.

O tenista vimaranense, que caiu hoje seis posições na classificação mundial, descendo para o 67.º lugar, segue para Nova Iorque para disputar o US Open, que se realiza entre 27 de agosto e 9 de setembro.