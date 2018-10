João Sousa desce quatro lugares no ranking liderado por Nadal

João Sousa fez dupla vitoriosa com Gastão Elias

João Sousa desceu quatro lugares no ranking ATP e passou a ocupar a 48.ª posição da hierarquia mundial, que continua a ser liderada pelo espanhol Rafael Nadal.

Apesar da descida, o tenista de Guimarães Sousa mantém-se como o melhor representante português, muitos lugares acima de Pedro Sousa, 138.º posicionado, e de Gastão Elias, 198.º, que ascenderam duas posições cada um.

Nadal permanece como n.º1 mundial, seguido do sérvio Novak Djokovic e suíço Roger Federer, segundo e terceiro colocados. No top 10 houve apenas uma alteração: John Isner é nono e relegou Kevin Anderson para 10.º.

Halep lidera entre as mulheres

A classificação feminina mundial continua a ser liderada pela romena Simona Halep, mas agora com a alemã Angelique Kerber no segundo posto. A dinamarquesa Caroline Wozniacki está no terceiro lugar.