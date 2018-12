João Sousa com entrada direta no Open da Austrália

João Sousa vai ter entrada direta no Open da Austrália de 2019. Segundo a lista divulgada esta segunda-feira pela organização, os primeiros 101 jogadores do ranking ATP confirmaram a presença na lista de inscritos da primeira prova do Grand Slam de 2019, que decorrerá entre 14 e 27 de janeiro de 2019, em Melbourne Park.

O vimaranense, número 44.º da hierarquia mundial, pode ainda ter a companhia de mais um português. Pedro Sousa ocupa a terceira posição na lista de suplentes, o que significa que bastam três desistências para aceder ao quadro.

Entre os inscritos destaca-se também o regresso de Serena Williams, depois de ter conquistado o título há dois anos e de ter falhado a última edição por ter sido mãe, e do britânico Andy Murray que, apesar da longa ausência no circuito devido a uma lesão, entra com ranking protegido.