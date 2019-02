João Sousa afastado na primeira ronda de pares do Open da Argentina

Pedro Sousa torna-se o sexto português a entrar no top 100 do ténis mundial

Num encontro que começou atrasado, devido à chuva, o número um nacional, a fazer dupla com o 99.º classificado da hierarquia ATP, cedeu logo um 3-0 de entrada no primeiro 'set', com a sua recuperação a não impedir o 6-4 final.

Sousa e Granollers entraram melhor no segundo parcial, conseguindo uma vantagem de 3-0, mas depois cederam seis jogos seguidos até ao 6-3 com que encerrou o encontro, ao fim de uma hora e oito minutos.

A disputar o seu primeiro torneio após o Open da Austrália, no qual chegou à terceira ronda, o vimaranense, 41.º do 'ranking' e quinto cabeça de série da prova argentina, volta a entrar hoje em ação, a partir das 17:30 horas (em Lisboa), para medir forças com o uruguaio Pablo Cuevas, 78.º do mundo e antigo 'top-20', por um lugar nos quartos de final na variante de singulares.

Este será o sexto confronto entre os dois tenistas, com Sousa a levar vantagem, com três triunfos, embora as duas derrotas tenham acontecido em terra batida, superfície em que se joga o torneio de Buenos Aires.

Desde a primeira prova do 'Grand Slam' da temporada, João Sousa apenas tinha jogado na Taça Davis, tendo perdido os dois encontros de singulares na eliminatória de Portugal frente ao Cazaquistão.

O ATP 250 de Buenos Aires decorre até domingo.