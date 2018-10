João Pereira foi terceiro na Taça do Mundo de triatlo de Salinas

João Pereira terminou com o tempo total de 52:24 segundos, mais dois segundos do que o brasileiro Manoel Messias, que foi segundo, e mais três do que o espanhol.

Vasco Vilaça terminou na 14.ª posição, a 32 segundos de Castro Fajardo, Miguel Arraiolos na 46.ª, a 2.19 minutos, enquanto Ricardo Batista desistiu após a natação.

No setor feminino, Andreia Ferrum foi 36.ª, a 1.58 minutos da vencedora, a ucraniana Yuliya Yelistratova, que cumpriu a prova em 58.19 minutos, e Madalena Almeida foi 47.ª, a 3.23.

Os atletas cumpriram 750 metros de natação, 20 quilómetros de ciclismo e cinco de corrida.

