João Mário estará muito perto de ser colega de William Carvalho

João Mário pode estar muito perto de se tornar jogador do Bétis de Sevilha, emprestado pelo Inter de Milão, clube que não conta com os seus serviços, isto apesar de ter pago há dois anos 40 milhões de euros ao Sporting, naquela que foi a transferência mais cara de um futebolista português protagonizada por um clube nacional.



Sem ter sido muito feliz em Itália, o Inter quer encontrar uma solução para o médio. Como não consegue encontrar interessados na aquisição definitiva, a solução passa por um empréstimo. Depois de ter rejeitado o Besiktas, João Mário tem como pretendentes o Sevilha e o Bétis de Sevilha, os dois rivais da capital da Andaluzia.



A imprensa italiana e espanhola garante que João Mário já tomou uma decisão e que a sua escolha está feita; entre o Sevilha de André Silva e o Bétis de William Carvalho prefere jogar ao lado do seu antigo colega no Sporting e atual companheiro de seleção.