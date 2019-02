João Félix. O mais jovem deste século a chegar aos 10 golos

João Félix: "No FC Porto não acreditavam em mim. No Benfica recuperei a confiança"

João Félix voltou a ser um dos jogadores em destaque em mais uma goleada do Benfica, com um golo marcado e duas assistências no triunfo por 4-0 sobre o Desportivo de Chaves. O miúdo de 19 anos que Bruno Lage promoveu a titular está num grande momento de forma e nesta segunda-feira tornou-se no jogador mais jovem do Benfica neste século a chegar à dezena de golos.

Até aqui, o recorde pertencia a Pedro Mantorras, que tinha atingido os 10 golos pelo Benfica com 19 anos e 10 meses. Seguiam-se na lista Salvio, Rodrigo e Talisca. Agora esta marca está na posse de João Félix, que chegou aos 10 golos em todas as competições (8 no campeonato, 1 na Taça de Portugal e 1 na Taça da Liga) com 19 anos e três meses.

Se alongarmos o leque a toda a história do Benfica, o número 79 do Benfica surge na quinta posição deste ranking. O jogador mais jovem de sempre dos encarnados a atingir a dezena de golos foi Espírito Santo, com 17 anos e quatro meses. Seguem-se Fernando Chalana (18 anos e dois meses), António Simões (18 anos e dez meses) e Arsérnio (19 anos e dois meses).

João Félix está a ter um início de carreira verdadeiramente prometedor. Quando cumpriu os primeiros 1000 minutos com a camisola da equipa principal do Benfica (no jogo com o Sporting, da 20:º jornada, que as águias venceram por 4-2), o jornal espanhol AS, a propósito do interesse do Real Madrid no jogador, chegou a uma conclusão interessante: Félix teve um melhor arranque que Cristiano Ronaldo, Neymar e Mbappé.

Cristiano Ronaldo, por exemplo, cumpriu 1000 minutos pelo Sporting na temporada 2002/03, quando foi lançado na equipa principal por Laszlo Boloni. E durante este período marcou três golos e fez uma assistência (bisou num jogo com o Moreirense, à sexta jornada, e voltou a faturar diante do Boavista, na oitava). João Félix, à data em que cumpriu os seus primeiros 1000 minutos, tinha já oito golos marcados e três assistências.