João Félix deve ser apresentado no Atlético a 7 de julho

Apesar de a transferência ainda não ser oficial - para já o que foi comunicado pelo Benfica foi uma oferta de 126 milhões de euros por parte do Atlético de Madrid -, de acordo com o jornal espanhol Marca tudo indica que a apresentação oficial de João Félix será no dia 7 de julho, coincidindo com o estágio que a equipa vai realizar em Los Ángeles de San Rafael, a norte de Madrid. O primeiro jogo particular está agendado para o dia 20, com o Numancia.

O arranque dos trabalhos de pré-época do Atlético Madrid estão marcados para o dia 4 de julho, mas como João Félix esteve ao serviço da seleção portuguesa na Liga das Nações, só tem de se apresentar deste domingo a uma semana, tal como os jogadores do clube que também estiveram envolvidos em compromissos de seleções.

João Félix vai assinar um contrato válido por cinco anos com a equipa treinada por Diego Simeone, e irá ganhar cerca de seis milhões de euros por cada temporada ao serviço dos colchoneros.

O Atlético de Madrid propôs ao Benfica a aquisição dos direitos desportivos do avançado João Félix por 126 milhões de euros (ME), anunciou o clube campeão português na quinta-feira numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A cláusula de rescisão de João Félix, cuja saída para o Atlético de Madrid vem sendo noticiada há mais de uma semana, é de 120 milhões de euros, mas o Benfica explicou que o excedente servirá para fazer face aos juros relativos ao pagamento em prestações desejado pelo clube espanhol.

A transferência de João Félix, de 19 anos, é a maior venda do Benfica, a maior compra do Atlético, além de ser a maior transferência nacional.

João Félix é ainda a quarta transferência mais cara de sempre do futebol mundial, depois de Kylian Mbappé (PSG por 135 milhões); Philippe Coutinho, (Barcelona por 145 milhões) e Neymar (PSG por 222 milhões). Há dois anos era avaliado em apenas dois milhões de euros pelo Transfermarkt, agora sai por 126 milhões! Resta dizer que com esta transferência, o FC Porto terá direito a 1,2 milhões de euros, relativos aos direitos de formação, verba que também será paga pelo emblema espanhol.