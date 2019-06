João Félix apanhado com Jorge Mendes em Madrid

João Félix está com um pé o At. Madrid e foi apanhado na noite desta segunda-feira em Madrid, à saída de um restaurante da capital espanhola. O jogador e o seu empresário Jorge Mendes foram confrontados com a presença de um repórter do programa Chiringuito. Questionado sobre a possível transferência para o club espanhol, o internacional português optou por não responder.

O jovem avançado de 19 anos espera pela oficialização do acordo com os colchoneros, que aceitaram pagar os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão do contrato dele com o Benfica.

O jogador deve assinar um contrato válido por cinco época a troco de seis milhões de euros por época. E assim tornar-se o quinto jogador mais caro de sempre na história do futebol, depois de Neymar (222 M€), Mbappé (180 M€), Coutinho (130 M€) e Dembelé (125 M€).