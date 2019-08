João Cancelo faz exames médicos no Manchester City

João Cancelo, 25 anos, está muito perto de ser anunciado como reforço do Manchester City de Pep Guardiola. O defesa internacional português está esta terça-feira em Inglaterra a realizar os habituais exames médicos e se tudo correr bem ainda hoje pode ser oficializado. O negócio envolvendo Cancelo vai ficar fechado por cerca de 30 milhões de euros, numa operação que vai ainda incluir a cadência de Danilo à Juventus.

Segundo a imprensa italiana, Cancelo terá pedido para permanecer na Juventus, mas o novo treinador, Maurizio Sarri, não concordou, pelo que o negócio com o Manchester City acabou por avançar. No clube inglês, João Cancelo vai reencontrar Bernardo Silva, com quem jogou vários anos nas camadas jovens do Benfica.

João Cancelo deixou o Benfica na temporada 2013-14, apenas com dois jogos pela equipa principal, que na altura era treinada por Jorge Jesus. Rumou ao Valência por 15 milhões de euros, clube onde ficou até 2018. Na época 2018-19 foi cedido um ano ao Inter de Milão e depois assinou pela Juventus, clube onde na época passada se sagrou campeão ao lado de Cristiano Ronaldo.