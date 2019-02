Jesus: "Se falar na minha passagem pelo Sporting não escrevo um, escrevo 20 livros"

Jorge Jesus chegou este domingo a Lisboa para passar um período de férias. Ainda no aeroporto Humberto Delgado, o treinador foi confrontado com as recentes críticas que Bruno de Carvalho lhe fez no livro que lançou na sexta-feira. E respondeu da seguinte forma: "se falar na minha passagem pelo Sporting não escrevo um, escrevo 20."

"Como não preciso de escrever livros para sobreviver continuo a trabalhar naquilo que sei, que é ser técnico", afirmou ainda Jesus quando questionado pelos jornalistas com as acusações de chantagem feitas por Bruno de Carvalho no livro que acaba de lançar "Sem Filtro: As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência".

"Cheguei agora, não quero entrar por aí. Aprendi muita coisa na Arábia Saudita e uma é respeitar muito o futebol, independentemente das pessoas. Não é o momento para falar disso", afirmou ainda o antigo treinador dos leões.

Em atualização.