Jesus fala pela primeira vez ao plantel do Flamengo: "É ganhar, ganhar e ganhar"

Jorge Jesus: "Quero mostrar o meu valor no maior clube do Brasil"

20 dias depois de ter chegado a acordo com o Flamengo, Jorge Jesus teve esta quinta-feira o primeiro encontro com os jogadores da equipa principal do mengão e iniciou os trabalhos no Ninho do Urubu.

Ao lado do vice-presidente para o futebol Marcos Braz e do diretor Bruno Spindel, o treinador português disse ao plantel o que queria. "O mais importante não é o treinador, não é o jogador... é o Flamengo. Portanto, temos todos que olhar para o objetivo. Não se pode falar de outra maneira nesse clube. É ganhar, ganhar e ganhar", afirmou, num vídeo divulgado pelo clube.

Jorge Jesus e os sete elementos da sua equipa técnica já se encontram no Rio de Janeiro desde segunda-feira, mas só esta quinta-feira se cruzaram com os jogadores, que gozaram uma semana de férias após a vitória em Brasília sobre o CSA (2-0), a contar para a 9.ª jornada do Brasileirão. A estreia do treinador português em jogos oficiais está agendada para 10 de julho, quando o Flamengo visitar o Athletico Paranaense em Curitiba, para a Copa do Brasil.

Quem ainda não marcou presença no encontro com o amadorense foi o veterano lateral Rafinha, reforço ex-Bayern Munique que cumpre os últimos dias de férias antes de ser apresentado na segunda-feira.

O Flamengo é o 3.º classificado do campeonato brasileiro, com 17 pontos, menos oito do que o líder Palmeiras, orientado por Luiz Felipe Scolari. O emblema rubro-negro está ainda nos quartos-de-final da Copa do Brasil e nos oitavos-de-final da Libertadores, prova em que terá os equatorianos do Emelec como próximo adversário.