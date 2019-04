Jesualdo Ferreira festeja título de campeão no Qatar

Jesualdo Ferreira sagrou-se esta quinta-feira campeão do Qatar, a uma jornada do final do campeonato. O seu Al-Sadd goleou o Al Ahli Doha por 7-2, beneficiando ainda da derrota do Al-Duhail, treinado por Rui Faria, na visita ao Al Kharaitiyat.

Este é o primeiro título de campeão do treinador português, que conta no seu plantel com Pedro Ró-Ró, português naturalizado catari, e ainda dois ex-internacionais espanhóis, Xavi (antiga estrela do Barcelona) e Gabi (ex-Atlético de Madrid).

Jesualdo Ferreira está há quatro épocas no comando do Al-Sadd, tendo ganho uma Taça e uma Supertaça do Qatar na época de 2016/17. Este é o terceiro país onde o treinador português de 72 anos conquistou o título nacional, depois de Portugal com o FC Porto e o Egito com o Zamalek.