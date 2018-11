Jefferson, Mané e Petrovic seguem viagem para Londres

Os regressos de Jefferson, Carlos Mané e Petrovic são as novidades da lista de convocados do Sporting para o jogo desta quinta-feira, em Londres, com o Arsenal, a contar para a 4.ª jornada da Liga Europa.

O treinador interino Tiago Fernandes chamou estes três jogadores para ocuparem os lugares de Lumor e Castaignos que não estão inscritos na UEFA, bem como de Rodrigo Battaglia, que foi operado segunda-feira na sequência de uma grave lesão contraida no jogo com o Santa Clara, mais concretamente uma entorse do joelho direito com rotura do ligamento cruzado anterior.

Raphinha e Ristovski continuam ausentes da convocatória por estarem a recuperar de lesões.

A equipa do Sporting parte às 8.00 horas desta quarta-feira para Londres.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Salin, Renan Ribeiro, Luís Maximiliano;

Defesas: Coates, Jefferson, André Pinto, Mathieu, Bruno Gaspar, Thierry Correia;

Médios: Bruno Fernandes, Marcos Acuña, Nani, Carlos Mané, Petrovic, Gudelj, Miguel Luís;

Avançados: Fredy Montero, Diaby, Bas Dost, Jovane Cabral.