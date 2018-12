Jean Todt: "Vi o GP Brasil na Suíça com o Michael Schumacher"

Jean Todt, presidente da Federação Internacional do Autómovel, confessou numa entrevista ao Auto Bild Motorsport que estava na Suíça, em casa de Michael Schumacher, aquando do GP Brasil (em novembro) e que viu a vitória de Lewis Hamilton na prova ao lado do alemão.

"Na realidade, sou sempre muito cauteloso quando digo alguma coisa, mas é verdade que vi o GP Brasil na Suíça com o Michael Schumacher", contou o líder do organismo sem revelar pormenores do estado de saúde do campeão mundial de F1.

Isto depois de arcebispo alemão Georg Gänswein ter dito à revista alemã Bunte que o ex-piloto alemão "está em estado vegetativo", mas que "sente as pessoas".

O antigo piloto alemão sofreu um acidente em dezembro de 2013 quando esquiava com o filho nos Alpes franceses, tendo ficado em coma. Desde então a família mantém grande secretismo sobre o seu real estado de saúde.