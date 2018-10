Jardel recuperou e segue para Amesterdão

Benfica fez valer a lei do mais forte e até Jonas deu uma ajuda

O regresso do capitão Jardel é a grande novidade na lista de 22 convocados de Rui Vitória para o jogo do Benfica, em Amesterdão, com o Ajax, a contar para a 3.ª jornada da Liga dos Campeões.

O defesa-central tinha sofrido uma lesão muscular na partida com o Desp. Chaves, há pouco mais de três semanas, e está já recuperado, podendo assim ser utilizado pelo treinador dos encarnados, que não pode contar com Rúben Dias devido a castigo e Lema, que integra o boletim clínico devido a uma microrrotura no adutor da perna esquerda.

Para precaver os problemas no eixo da defesa, Rui Vitória voltou a chamar Ferro, capitão da equipa B, que também foi chamado para o jogo com o Sertanense, mas foi para a bancada.

Em Lisboa, além dos lesionados Ebuehi e Krovinovic, ficam também Corchia e Castillo, por opção, bem como Samaris, por não estar inscrito.

A lista de 22 convocados que seguiu viagem para Amesterdão é a seguinte:

Guarda-redes: Svilar, Bruno Varela, Vlachodimos;

Defesas: Germán Conti, Grimaldo, Yuri Ribeiro, Jardel, André Almeida, Ferro;

Médios: Fejsa, Gabriel, Franco Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Rafa Silva, João Félix, Gedson Fernandes;

Avançados: Jonas, Seferovic, Ferreyra.