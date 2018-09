Jaime Marta Soares espera a "maior assembleia eleitoral de sempre" do Sporting

"Está tudo a decorrer com a máxima serenidade", afirmou este sábado Jaime Marta Soares sobre a eleição do novo presidente do clube de Alvalade. As urnas abriram às 09:00 e na primeira meia hora votaram mais de 750 sócios. "É uma média extraordinária", revelou o presidente da Mesa da Assembleia Geral (AG) do Sporting.

O número de sócios que já votaram revela "um aumento substancial", face às últimas eleições do clube, em março do ano passado, refere Marta Soares numa das muitas primeiras conferências de imprensa que vai realizar durante este dia, que promete ser longo, no qual os sportinguistas vão eleger o novo presidente do clube. Jaime Marta Soares acredita que esta vai ser "a maior assembleia eleitoral de sempre" do Sporting. "Podemos ter hoje um recorde em termos de presença e votação no ato eleitoral", afirmou.

Nesta primeira intervenção, o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting afirmou que 5100 sócios já votaram por correspondência.

Estão inscritos cerca de 51 mil sócios com direito a voto, disse Jaime Marta Soares.

Questionado sobre se espera ver Bruno de Carvalho, que foi destituído da presidência do Sporting, nesta assembleia eleitoral, Jaime Marta Soares é perentório: "Não faz parte dos cadernos eleitorais e não acredito que venha aqui. Não há qualquer razão para vir a Alvalade porque não pode exercer o seu direito de voto".

João Benedito, José Maria Ricciardi, Frederico Varandas, Rui Jorge Rego, José Dias Ferreira e Fernando Tavares Pereira são os seis pretendentes que se mantiveram até ao fim na corrida, após a desistência de Pedro Madeira Rodrigues, derrotado por Bruno de Carvalho em 2017, que se tornou apoiante de Ricciardi.

