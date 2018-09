Já há data para o Benfica - FC Porto

Presidente do Instituto do Desporto processa antecessor por difamação

A Liga Portugal divulgou esta quinta-feira os horários dos jogos da quinta à 12.ª jornada da I Liga. A principal nota de destaque é o clássico entre Benfica e FC Porto, que se vai disputar às 17.30 de 7 de outubro (domingo). No mesmo dia, o Sporting visita o Portimonense às 20.00.

Relativamente à quinta jornada, a primeira após a pausa das seleções, o jogo grande é o Sp. Braga - Sporting, agendado para 24 de setembro (segunda-feira) às 20.15. O Benfica recebe o Desp. Aves na véspera, às 18.30, enquanto o FC Porto visita o Vitória de Setúbal no dia 22 (sábado), às 21.00.

Na sexta ronda, o Benfica visita o Desp. Chaves a 27 de setembro às 20.15 (quinta-feira), o FC Porto recebe o Tondela no dia seguinte às 20.30 e Sporting recebe o Marítimo no dia 29 às 21.00 (sábado).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na jornada após o clássico, a oitava, o Benfica vai deslocar-se a casa do Belenenses no dia 27 de outubro às 20.30 (sábado), enquanto no dia seguinte o FC Porto recebe o Feirense às 17.30 e o Sporting recebe o Boavista às 20.00.

A 9.ª jornada vai arrancar com a receção do Benfica ao Moreirense às 20.30 de 2 de novembro (sexta-feira). O FC Porto visita o Marítimo às 18.00 do dia seguinte e o Sporting vai aos Açores jogar com o Santa Clara às 17.30 de dia 4 (domingo).

Na ronda 10, há um FC Porto - Sp. Braga às 20.30 de 10 de novembro (sábado). No dia seguinte, o Benfica vai a Tondela às 17.30 e o Sporting recebe o Desp. Chaves às 20.00.

A 11.ª jornada terá um dérbi entre Boavista e FC Porto, no Bessa, às 20.00 de 2 de dezembro (domingo). Na véspera, o Benfica recebe o Feirense (18.00). O Sporting fecha a rodada com uma visita ao Rio Ave, às 20.15 de dia 3 (segunda-feira).

Na 12.ª jornada, o Benfica vai ao reduto do Vitória de Setúbal às 20.30 de 8 de dezembro (sábado). No dia anterior, o FC Porto recebe o Portimonense às 20.30. O Sporting recebe o Desp. Aves no dia 9 às 20.00.