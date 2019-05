Já há árbitros para os jogos da penúltima jornada

Hugo Miguel e Carlos Xistra foram os árbitros escolhidos para arbitrar o Rio Ave-Benfica e o Nacional-FC Porto, os jogos da 33.ª e penúltima jornada da I Liga que interessam para as contas do título.

O juiz lisboeta será assistido no domingo (20.00) em Vila do Conde por Álvaro Mesquita e Ricardo Santos, com José Quitério como 4.º árbitro e Luís Godinho como videoárbitro. Será o quarto jogo que dirige do Benfica esta temporada, depois das vitórias em Guimarães para a Taça de Portugal (1-0) e em Vila das Aves para a I Liga (3-0) e da derrota em Alvalade para a Taça (0-1).

O árbitro albicastrense estará também no domingo (17.30) na Madeira com Nuno Pereira e Luciano Maia como assistentes, Iancu Vasilica como 4.º árbitro e António Nobre no VAR. Xistra já apitou quatro jogos do FC Porto esta época e todos terminaram com triunfos: 3-2 ao Belenenses no Jamor e 2-0 ao Marítimo no Funchal para a I Liga, 4-3 na receção ao Moreirense para a Taça de Portugal e 3-1 ao Benfica na polémica meia-final da Taça da Liga.

Tiago Martins (AF Lisboa) foi o escolhido para dirigir a receção do Sporting ao Tondela, com André Campos e Pedro Mota como assistentes, Sérgio Guelho como 4.º árbitro e Vítor Ferreira no VAR.