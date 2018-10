Ítalo Ferreira "triste" por Medina, mas "abençoado" por título em Peniche

"Foi incrível. Foi uma semana muito abençoada e graças a Deus consegui a vitória. Hoje, consegui ganhar e foi um ano muito divertido para mim, com algumas vitórias e algumas derrotas", começou por dizer o vencedor da 10.ª e penúltima etapa do circuito mundial, após o triunfo na final em Supertubos, diante do francês Joan Duru.

Para o surfista brasileiro, quarto do ranking mundial do ano, a chave do triunfo em Peniche esteve no trabalho, desejando terminar bem a temporada no Havai. "Dediquei-me muito durante os últimos meses, com mais vontade de treinar e agora é treinar muito mais para conseguir finalizar bem", contou.

Por fim, abordou a sua bateria das meias-finais com o compatriota e líder do ranking, Gabriel Medina, que acabou por não reconquistar o título mundial em Portugal ao ser eliminado por Ítalo. "Foi uma das melhores baterias. Fiquei triste por ele e poderia até ter sido uma final, mas faz parte do jogo e fiz o meu trabalho", referiu.

Contudo, Ítalo Ferreira frisou que Medina "é muito dedicado e vai dar muito trabalho" na última etapa, no Havai.