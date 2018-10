Itália vence Polónia e adia apuramento de Portugal na Liga das Nações

A Itália venceu este domingo a Polónia, em Chorzow, por 1-0, e impediu que Portugal ficasse já apurado para a final four da Liga das Nações, cenário que só se colocava já se as duas seleções empatassem e ficassem impedidas de chegar ao seis pontos que a equipa treinada por Fernando Santos soma. Assim, fica tudo adiado para a próxima jornada, com a decisão a ser entre Portugal e a Itália, pois a Polónia já está despromovida.

O golo dos italianos foi apontado já na compensação, por Biraghi, num jogo onde as duas seleções tiveram boas oportunidades para marcar, mas que só ficou resolvido mesmo no final.

Certo é que a seleção nacional, que conta duas vitórias em dois jogos (venceu a Itália e a Polónia), continua a depender só de si para chegar à final four da prova. E pode selar o apuramento já em novembro, no dia 17, diante da Itália, bastando-lhe um empate para assegurar o primeiro lugar do grupo. Se Portugal se qualificar vai receber a final four da prova, que se realiza entre 5 e 9 de junho de 2019.

Neste momento a classificação do Grupo 3 é a seguinte:

Portugal soma seis pontos em dois jogos e tem quatro golos marcados e dois sofridos.

A Itália soma quatro pontos em três jogos e tem dois golos marcados e dois sofridos

A Polónia soma um ponto em três jogos e tem três golos marcados e cinco sofridos.

A Liga das Nações, competição criada este ano pela UEFA, vai possibilitar a quatro seleções terem lugar no Europeu de 2020, desde que não tenham entrado através da fase de apuramento.

As quatro vagas serão encontradas através de um play off disputado pelos vencedores de cada um dos grupos da Liga das Nações. Recorde-se que as 55 federações membros da UEFA foram divididas em quatro ligas: A, B, C e D, consoante o ranking da UEFA de outubro - Portugal ficou na Liga A.

Caso um dos vencedores dos grupos da Liga das Nações tiver assegurado um lugar no Europeu 2020 através da fase qualificação para a competição, essa vaga será atribuída à equipa que terminou na segunda posição e assim sucessivamente.