Itália cede empate em casa com a Polónia

A Itália não foi além do empate, em casa, por 1-1 com a Polónia, em jogo relativo ao grupo 3, o mesmo de Portugal, da Liga A, da Liga das Nações da UEFA.

A três dias de defrontar a seleção nacional, no Estádio da Luz, os italianos estrearam-se da pior maneira nesta nova competição, depois da desilusão de terem falhado o Mundial 2018.

Na partida disputada em Bolonha, a Polónia até esteve a vencer graças a um golo de Zielinski (jogador do Nápoles) aos 40 minutos, tendo a Itália evitado uma surpresa maior graças a um penálti transformado pelo ítalo-brasileiro Jorginho, aos 78 minutos.

Na Liga B, a Rússia foi à Turquia vencer por 2-1 em jogo a contar para o grupo 2. Denis Cherychev abriu o marcador aos 13 minutos, tendo o turco Serdar Aziz conseguido empatar ainda antes do intervalo. No entanto, o ponta-de-lança Dzyuba deu o triunfo aos russos no início do segundo tempo.

Eis os resultados dos jogos desta sexta-feira da Liga das Nações:

LIGA A - Grupo 3

Itália-Polónia, 1-1

LIGA B - Grupo 2

Turquia-Rússia, 1-2

LIGA C - Grupo 1

Albânia-Israel, 1-0

LIGA C - Grupo 4

Lituânia-Sérvia, 0-1

Roménia-Montenegro, 0-0

LIGA D - Grupo 3

Azerbaijão-Kosovo, 0-0

Ilhas Faroé-Malta, 3-1