"Isto aqui não é tudo no grito e na raça. Somos uma equipa organizada"

Com Marega se morre, com Marega se mata

No final da partida que devolveu o FC Porto, à condição, à liderança isolada da I Liga, Sérgio Conceição considerou a vitória "mais do que justa", com uma exibição "dentro do esperado", e aproveitou para salientar a organização da equipa, em resposta a algumas críticas.

"Ganhámos o jogo, somámos três pontos e estamos contentes. Foi uma exibição dentro do que esperávamos: um Portimonense com qualidade individual, que ofensivamente cria problemas a todas as equipas, já ganhou aqui ao Vitória, ao Benfica, ao Sporting.... e nós não permitimos muito do que é essa virtude ofensiva do Portimonense", começou por analisar Sérgio Conceição.

"Somos uma equipa organizada, não é como um comentador que diz que aqui é tudo só na raça ou no grito, isso não existe. Tem de haver alma, mas a organização é fundamental", sublinhou depois, desgastado com alguns comentários.

"Numa ou outra situação o Portimonense causou-nos problemas na primeira parte, por um dos médios estar solto, variando com facilidade o centro de jogo. Mas corrigimos na segunda parte e fizemos um fim de jogo mais tranquilo. Três pontos justíssimos", frisou, garantindo ainda que não fez qualquer gestão da equipa. "Jogaram os melhores. Aqueles que eu considerei melhores para este jogo".

Sobre o próximo jogo com o Liverpool, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o técnico portista reafirmou que ainda acredita na reviravolta, apesar da derrota por 2-0 em Anfield, mas avisa: "A nossa Champions é ser campeão aqui na Liga, isso é que importa. Acredito [na rreviravolta], mas ainda é cedo para falr do Liverpool."

Já António Folha, treinador do Portimonense, considerou o resutlado pesado e mostrou confiança na manutenção. "Acho que não fizemos um jogo para ser tão penalizador o resultado. A equipa esteve bem e discutimos o jogo até determinada altura. Estou contente com a prestação dos jogadores, acho que deram uma boa resposta. Continuamos tranquilos e serenos e no final vamos conseguir atingir o nosso objetivo, que é a manutenção".