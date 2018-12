Luka Modric vence Bola de Ouro, Ronaldo fica no segundo lugar

Luka Modric. Do inferno da guerra ao céu do futebol

O médio croata Luka Modric (Real Madrid) foi esta segunda-feira eleito Bola de Ouro 2018, prémio individual atribuído pela revista francesa France Football (votação exclusivamente feita por jornalistas), quebrando uma hegemonia de dez anos em que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foram alternando entre si o prémio de melhor jogador do mundo (ganharam cinco troféus cada).

O croata, recorde-se, venceu este ano a Champions pelo Real Madrid e foi vice-campeão do mundo com a Croácia. O internacional português, que no verão trocou o Real Madrid pela Juventus, desta vez ficou na segunda posição. A fechar o pódio surge o avançado francês Antoine Griezmann (Atlético Madrid), que este ano se sagrou campeão mundial.

"Estou muito feliz e orgulhoso por este prémio. É muito mais do que um sonho. É uma sensação única e difícil de descrever. Quero agredecer aos meus companheiros, à minha família, às pessoas que votaram em mim. Vocês ajudam-me a ser uma melhor pessoa e isto não seria possível sem vocês", começou por dizer um emocionado Luka Modric.

"As melhores coisas nunca vêm de forma fácil. E nada foi fácil para mim. Mas todos temos oportunidades e é importante saber agarrá-las quando chegam", acrescentou o médio croata, que cresceu no meio da guerra dos Balcãs que atingiu a ex-Jugoslávia nos anos 1990.

Quem também esteve presente no palco foi o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que viu um jogador merengue levantar o troféu pelo terceiro ano consecutivo, depois de Ronaldo ter sido o vencedor nos dois anos anteriores. "O Real Madrid tem uma grande história de amor com este prémio e estou convencido que vai continuar a ser assim", disse o dirigente.

Apesar de ter perdido a eleição deste ano para Luka Modric, o português Cristiano Ronaldo acrescenta mais um pódio a um palmarés impressionante na história do prestigiado troféu da France Football.

Messi em quinto, Neymar fora do top10

De referir que no top 10 dos mais votados estão três jogadores franceses - Griezmann (3.º), Mbappé (4.º), Varane (7.º) - e dois belgas - Eden Hazard (8.º) e De Bruyne (9.º). O argentino Lionel Messi, que tal como Ronaldo venceu este troféu em cinco ocasiões, ficou na quinta posição, falhando o pódio pela primeira vez desde 2006. E Neymar, que na última edição esteve entre os três finalistas, quedou-se pelo 12.º posto.

Ada Hegerberg, a primeira Bola de Ouro mulher

A primeira Bola de Ouro a ser conhecida foi a feminina, uma estreia este ano nos galardões da France Football. E a honra coube à norueguesa Ada Hegerberg, do Lyon, ela que foi a melhor marcadora da última Liga dos Campeões feminina.

O primeiro prémio da noite na gala da Bola de Ouro foi para o francês Kylian Mbappé, vencedor do prémio Kopa, atribuído ao melhor jogador com menos de 21 anos no futebol mundial.

Classificação 2018

1. Luka Modric (Cro) - Real Madrid.

2. Cristiano Ronaldo (Por) - Juventus.

3. Antoine Griezmann (Fra) - Atlético Madrid.

4. Kyllian Mbappé (Fra) - PSG.

5. Lionel Messi (Arg) - Barcelona.

6. Mohamed Salah (Egi) - Liverpool.

7. Raphael Varane (Fra) - Real Madrid.

8. Eden Hazard (Bel) - Chelsea.

9. Kevin De Bruyne (Bel) - Manchester City.

10. Harry Kane (Ing) - Tottenham.

11. N'Golo Kanté (Fra) - Chelsea.

12. Neymar Jr (Bra) - PSG.

13. Luis Suárez (Uru) - Barcelona.

14. Thibaut Courtois (Bel) - Real Madrid.

15. Paul Pogba (Fra) - Manchester United.

16. Sergio Agüero (Arg) - Manchester City.

17. Gareth Bale (Gal) - Real Madrid e Karim Benzema (Fra) - Real Madrid.

19. Roberto Firmino (Bra) - Liverpool, Ivan Rakitic (Cro) - Barcelona e Sergio Ramos (Esp) - Real Madrid.

22. Edinson Cavani (Uru) - PSG, Sadio Mané (Sen) - Liverpool e Marcelo (Bra) - Real Madrid.

25. Alisson Becker (Bra) - Liverpool, Mario Mandzukic (Cro) - Juventus e Jan Oblak (Esl) - Atlético de Madrid

29. Diego Godín (Uru) - Atlético Madrid.

30. Isco (Esp) - Real Madrid.

Historial de vencedores

2018 Luka Modric (Cro)

2017 CRISTIANO RONALDO (POR)

2016 CRISTIANO RONALDO (POR)

2015 Lionel Messi (Arg)

2014 CRISTIANO RONALDO (POR)

2013 CRISTIANO RONALDO (POR)

2012 Lionel Messi (Arg)

2011 Lionel Messi (Arg)

2010 Lionel Messi (Arg)

2009 Lionel Messi (Arg)

2008 CRISTIANO RONALDO (POR)

2007 Kaká (Bra)

2006 Fabio Cannavaro (Ita)

2005 Ronaldinho (Bra)

2004 Andrei Shevchenko (Ucr)

2003 Pavel Nedved (Che)

2002 Ronaldo (Bra)

2001 Michael Owen (Ing)

2000 LUÍS FIGO (Por)

1999 Rivaldo (Bra)

1998 Zinédine Zidane (Fra)

1997 Ronaldo (Bra)

1996 Matthias Sammer (Ale)

1995 George Weah (Lib)

1994 Hristo Stoïchkov (Bul)

1993 Roberto Baggio (Ita)

1992 Marco van Basten (Hol)

1991 Jean-Pierre Papin (Fra)

1990 Lothar Matthaüs (RFA)

1989 Marco van Basten (Hol)

1988 Marco van Basten (Hol)

1987 Ruud Gullit (Hol)

1986 Igor Belanov (URS)

1985 Michel Platini (Fra)

1984 Michel Platini (Fra)

1983 Michel Platini (Fra)

1982 Paolo Rossi (Ita)

1981 Karl-Heinz Rummenigge (RFA)

1980 Karl-Heinz Rummenigge (RFA)

1979 Kevin Keegan (Ing)

1978 Kevin Keegan (Ing)

1977 Allan Simonsen (Din)

1976 Franz Beckenbauer (RFA)

1975 Oleg Blokhine (URS)

1974 Johan Cruyff (Hol)

1973 Johan Cruyff (Hol)

1972 Franz Beckenbauer (RFA)

1971 Johan Cruyff (Hol)

1970 Gerd Müller (RFA)

1969 Gianni Rivera (Ita)

1968 George Best (Irn)

1967 Florian Albert (Hun)

1966 Bobby Charlton (Ing)

1965 EUSÉBIO (POR)

1964 Denis Law (Esc)

1963 Lev Yachine (URS)

1962 Josef Masopust (Che)

1961 Omar Sivori (Ita)

1960 Luis Suarez (Esp)

1959 Alfredo Di Stefano (Esp)

1958 Raymond Kopa (Fra)

1957 Alfredo Di Stefano (Esp)

1956 Stanley Matthews (Ing)

Palmarés da Bola de Ouro:

1. CRISTIANO RONALDO (POR) 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) e Lionel Messi (Arg) 5 troféus (2009, 2010, 2011, 2012, 2015)

3. Johan Cruyff (Hol) 3 (1971, 1973, 1974) . Michel Platini (Fra) 3 (1983, 1984, 1985) . Marco van Basten (Hol) 3 (1988, 1989, 1992)

6. Alfredo Di Stefano (Esp) 2 (1957, 1959) . Franz Beckenbauer (RFA) 2 (1972, 1976) . Kevin Keegan (Ing) 2 (1978, 1979) . Karl-Heinz Rummenigge (RFA) 2 (1980, 1981) . Ronaldo (Bra) 2 (1997, 2002)

Nota: Entre 1956 e 1994, a Bola de Ouro do France Football era atribuída apenas a jogadores europeus que representassem clubes europeus. A partir de 1995, a distinção da publicação francesa foi alargada a todos os futebolistas a jogar na Europa. A partir de 2007, o prémio passou a ter amplitude planetária, sem qualquer distinção. Apenas votam jornalistas.

Entre 2010 e 2015, a France Football e a FIFA juntaram-se e criaram a Bola de Ouro FIFA. A votação passou a estar a cargo de jornalistas e de selecionadores e 'capitães'.