Inter vence em Génova e Fiorentina sobe à vice-liderança

Uma semana depois de ter perdido na receção ao Parma, o Inter regressou este domingo às vitórias no campeonato italiano, ao vencer no terreno da Sampdoria, em Génova, por 1-0, com um golo tardio do médio croata Marcelo Brozovic já no tempo de compensação da segunda parte, num encontro em que João Mário não saiu do banco.

Melhor sorte teve outro português, Bruno Alves, que atuou os 90 minutos na vitória caseira do Parma sobre o Cagliari (2-0), precisamente um clube que o central luso já representou.

Noutro dos jogos do dia em Itália, a Fiorentina venceu na receção ao SPAL por 3-0 e ascendeu à vice-liderança da Série A, com dez pontos, os mesmos do Nápoles (menos um jogo) e menos dois do que a Juventus (também menos um jogo).

Por falar em Juventus, a equipa em que alinham os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo visita este domingo o Frosinone (19.30).

Confira AQUI a classificação da liga italiana.