Inter trava Barcelona e Atlético vence Dortmund

Inter e Barcelona empataram (1-1) esta noite no Giuseppe Meazza, em jogo da 4.ª jornada do grupo B. Num jogo sem Messi (e com o português Semedo no banco), só a sete minutos do final Malcom conseguiu bater Handanovic e adiantar o Barça. Só que Icardi não se resignou e fez o empate a três minutos do final do jogo.

No outro jogo do grupo, o Tottenham venceu o PSV, por 2-1, em Wembley. Os ingleses estiveram em desvantagem desde os dois minutos de jogo com um golo de De Jong, mas os spurs conseguiram a reviravolta com um bis de Harry Kane.

O Barcelona lidera o grupo com 10 pontos, seguido do Inter de Milão com 7. O Tottenham é terceiro com quatro pontos enquanto o PSV é último com apenas um ponto.

No grupo D, o FC Porto, o Schalke 04 recebeu e venceu o Galatasaray por 2-0. A equipa alemã continua por isso na segunda posição do grupo D, atrás do FC Porto que venceu o Lokomotiv no Dragão (4-1) e com quem joga na próxima ronda.

Referir ainda que por sua vez, com este resultado, o Galatasaray continua na terceira posição da tabela, na qual já estava antes do arranque desta ronda, mas agora a quatro pontos do Schalke 04 e a seis do líder FC Porto.

A vingança de Saúl e Griezmann

Depois da pesada derrota no Signal Iduna Park (4-0), o Atlético Madrid de Gelson Martins (entrou no segundo tempo e esteve no segundo golo dos colchoneros) venceu o Borussia Dortmund de Raphael Guerreiro (entrou no segundo tempo e teve uma oportunidade de golo), por 2-0, no encontro da 4.ª ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Saul Ñiguez e Griezmann fizeram os golos que colocam o Atlético na liderança do Grupo A com nove pontos, tantos como o Dortmund. O Brugge, que esta terça-feira goleou o Monaco (4-0) é 3.º. Seguem-se os franceses na última posição, com apenas um ponto.

Confusão no grupo C

No Grupo C a confusão está lançada. A vitória do Estrela do Vermelha sobre o Liverpool (2-0) e a igualdade no Nápoles-PSG (1-1) aqueceram as contas do agrupamento.

No San Paolo Mbappé meteu velocidade e serviu Bernat para o 1-0. Depois Insigne fez o empate de penálti e deixou as contas do grupo assim: Nápoles, 6 pontos; Liverpool, 6 pontos; PSG, 5; Estrela Vermelha, 4.

Veja aqui como está a classificação de cada grupo da Liga dos Campeões.