Inter Milão confirma recuperação com vitória sobre a Fiorentina

O Inter Milão confirmou a recuperação na classificação da Série A italiana após um início bastante abaixo do esperado. A equipa de Luciano Spalletti recebeu e venceu a Fiorentina por 2-1, em jogo antecipado da 6.ª jornada.

O argentino Mauro Icardi adiantou os nerazzurri no marcador na transformação de um penálti muito perto do intervalo. Os visitantes ainda empataram por Federico Chiesa, mas D'Ambrosio deu os três pontos ao Inter, que voltou a não contar com o português João Mário, que não saiu do banco de suplentes.

O Inter Milão está agora a cinco pontos da líder Juventus, que esta quarta-feira recebe o Bolonha, num jogo em que os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo deverão voltar a ser titulares.

Jogos da 6.ª jornada da Série A:

Inter Milão-Fiorentina, 2-1

Esta quarta-feira:

Udinese-Lazio

AS Roma-Frosinone

Atalanta-Torino

Cagliari-Sampdoria

Génova-Chievo Verona

Juventus-Bolonha

Nápoles-Parma

Esta quinta-feira:

SPAL-Sassuolo

Empoli- AC Milan

