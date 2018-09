Incidente antes do Madagáscar-Senegal resulta num morto e vários feridos

Pelo menos um morto e 37 feridos, é para já a consequência de um grave incidente ocorrido este domingo antes do jogo entre as seleções de Madagáscar e do Senegal, relativo à fase de apuramento da Taça das Nações Africanas de futebol.

Antes da partida, centenas de adeptos tentaram entrar no Estadio Municipal de Mahamasina, em Antananarivo, que tem capacidade para acolher 23.000 espectadores. De acordo com a agência de notícias AFP, o facto de só existir uma porta para entrar levou a que as pessoas se amontoassem, com muitas a caírem e a serem pisadas. Já em 2005, num jogo de râguebi, um incidente do género causou a morte a duas pessoas.

Apesar do sucedido, o jogo realizou-se e terminou com um empate a dois golos.