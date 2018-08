Imprensa espanhola perguntou por ele e Coentrão reagiu

"Procura-se Fábio Coentrão". Jogador ainda não apareceu no centro de estágios do Real

No dia em que o diário desportivo espanhol As utilizou o título "Procura-se Fábio Coentrão" para abordar o desaparecimento do lateral esquerdo, cujo futuro está indefinido e que ainda não apareceu no centro de estágios do Real Madrid, o internacional português reagiu através das redes sociais, 62 dias depois de ter feito a última publicação.

O jogador de 30 anos, que na última temporada esteve emprestado ao Sporting, colocou nessa plataforma duas fotografias em que aparece a treinar sozinho, com bola, num relvado e trajado à Real Madrid.

A última vez que Fábio Coentrão apareceu em público foi a 20 de maio, dia da final da Taça de Portugal perdida pelo Sporting diante do Desportivo das Aves (1-2).