Imagem de Rúben Semedo com uma arma de brincar está a dar que falar

Uma fotografia de Rúben Semedo com uma arma de brincar tornou-se viral nas redes sociais. O momento foi captado no fim de semana durante as festas de San Lorenzo, na cidade de Huesca, clube onde o central português vai jogar esta temporada por empréstimo do Villarreal.

Na imagem é possível ver Semedo a fazer pontaria a um objeto numa das barracas a feira.

Até aqui tudo bem, não fosse o jogador ter saído em prisão preventiva, no mês passado, depois de cibnco meses preso, acusado de tentativa de homicídio, ameaças, posse ilegal de arma e roubo com violência. Crimes pelos quais o central português ainda terá de responder na justiça espanhola.