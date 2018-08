II Liga: Estoril, Mafra e Farense imitam Paços de Ferreira

Sábado muito produtivo para as equipas que jogaram fora de casa. De manhã o Paços de Ferreira venceu a Académica, em Coimbra, por 1-0, num encontro em que o internacional Hugo Almeida terminou na baliza dos estudantes após expulsão de Peçanha. E os pacenses chegaram-se aos seis pontos em duas jornadas.



Da parte da tarde mais três equipas venceram em campo alheio e terminaram a jornada com os mesmos seis pontos do Paços de Ferreira de Vítor Oliveira. O Farense venceu 1-3 o FC Porto B, em Maia, com golos de Bruno Bernardo, Fabrício e Nuno Borges. A equipa de Rui Barros fez o seu golo de honra por Rúben Macedo. Vida difícil para o FC Porto B que na primeira ronda tinha sido goleado na Amoreira, pelo Estoril, por 4-0.



O mesmo Estoril que bateu, fora, o Sp. Braga B com um golo do jovem avançado azeri de origem alemã, Dadashov, que seria expulso nos descontos.



O recém-promovido Mafra voltou a causar amargos de boca a uma equipa B, no caso o V. Guimarães, por 2-0, com golos de Zé Tiago e Guilherme Ramos. A formação do Oeste foi a única equipa a ganhar em casa.



Finalmente o Sp. Covilhã venceu o Cova da Piedade, no terreno deste, por 4-2.



Resultados:



Académica 0-1 Paços Ferreira

FC Porto B 1-3 Farense

Mafra 2-0 V. Guimarães

Cova da Piedade 2-4 Sp. Covilhã

Sp. Braga B 0-1 Estoril



Domingo:

Arouca-Benfica B

Leixões-Varzim

Ac. Viseu-Oliveirense

Famalicão-Penafiel



