Federação de Estatística do Futebol elege Modric como o melhor de 2018. Ronaldo em 10.º

A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) atribuiu a Luka Modric o prémio de melhor playmaker do ano, com o croata do Real Madrid a juntar assim mais um galardão depois de ter sido considerado o melhor jogador do Mundial 2018 e também o melhor do ano para a FIFA. Neste prémio da IFFHS, Cristiano Ronaldo ficou em 10.º lugar, a 267 pontos de distância. O prémio de playmaker tem distinguido jogadores de cariz criativo, que se destacam por criarem jogadas ofensivas.

A escolha da IFFHS quebra uma tendência e confirma outra. Isto porque quebra o domínio de Messi, que venceu nos últimos três anos, mas também assegura que o prémio vai para um jogador de um clube espanhol. Desde que o ranking foi criado, em 2006, apenas Kaká em 2007, quadno jogava no AC Milan, conseguiu que o prémio não fosse para um atleta de Real Madrid ou Barcelona.

A IFFHS refere no seu site que "peritos em futebol de 90 países de todos os continentes ficaram tão impressionados com as performances do croata de 33 anos em 2018, que este acabou por vencer com mais 128 pontos que Messi, e também à frente de Eden Hazard, um dos melhores jogadores do Mundial".

Relativamente ao prémio, Zidane foi o primeiro a vencer em 2006, antes de Kaká no ano seguinte. Xavi é o que ganhou mais vezes este galardão (2008, 2009, 2010 e 2011), seguido de Messi, que o arrebatou nos últimos três anos, e Iniesta, que venceu em 2012 e 2013. Toni Kroos ganhou por uma vez, em 2014.

"Este ranking coroa apenas os melhores jogadores do mundo e Luka Modric (que ficou em terceiro lugar o ano passado) é definitivamente um deles", diz a IFFHS.

Destaque ainda para Zidane (melhor treinador de um clube), Didier Deschamps (melhor selecionador) e Thibaut Courtois (melhor guarda-redes).

Relativamente ao futebol feminino, a IFFHS elegeu Dzsenifer Marozsan como a melhor. A jogadora do Lyon e da seleção alemã (176 pontos) ficou no lugar mais alto do pódio, à frente da brasileira Marta (170) e da dinamrquesa Pernille Harder (72).

Ranking do melhor playmaker do mundo para IFFHS em 2018:

1 - Modric, 272 pontos

2 - Messi, 144

3 - Hazard, 114

4 - De Bruyne, 36

5 - Neymar, 18

6 - Pogba, 14

7 - Christian Eriksen, 10

8 - Pjanic, 7

9 - James Rodriguez, 7

10 - Cristiano Ronaldo, 5