Icardi dá vitória ao Inter no dérbi de Milão ao cair do pano

Com este resultado, a formação comandada por Luciano Spalletti, que deixou João Mário no banco de suplentes, segue no terceiro lugar, com 19 pontos, menos seis do que a líder e heptacampeã Juventus e menos dois do que o Nápoles, segundo classificado.

O Inter Milão segurou a diferença de um ponto sobre a Lazio, que este domingo foi vencer por 2-0 no terreno do Parma, que contou com Bruno Alves durante os 90 minutos, graças a golos na parte final do encontro, de Immobile, aos 81, na conversão de uma grande penalidade, e do argentino Joaquin Correa, aos 90+4.

Mais abaixo, no 12.º lugar, segue o AC Milan, com 12 pontos ao cabo de oito jogos.

Três dos jogos disputados este domingo saldaram-se em empates, a um golo entre Fiorentina e Cagliari, a dois entre Bolonha e Torino e a três entre Frosinone e Empoli, enquanto a Atalanta foi vencer por 5-1 no terreno do lanterna-vermelha Chievo, com um hat-trick do bósnio Josip Ilicic.