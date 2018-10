Ibrahimovic: "Alguns criticam Mourinho por terem ciúmes"

Zlatan Ibrahimovic nunca escondeu a sua ligação e admiração por José Mourinho. E numa altura em que as críticas ao treinador português pelo trabalho no Manchester United sobem de tom, o jogador sueco defendeu-o numa entrevista à Sky Sports.

"Algumas críticas que lhe fazem parecem-me pessoais. Com ele exageram em tudo. Alguns criticam-no porque é ele, outros porque têm ciúmes. Faz tudo parte do mesmo círculo. Mourinho tem que continuar a ser ele mesmo, a defender o que está a fazer e quem ele é. Ele está onde está porque sempre fez as coisas à sua maneira e não deve mudar por nada", disse Ibrahimovic.

O jogador sueco, que coincidiu com Mourinho no Inter Milão e no Manchester United, acha que existe uma perseguição a Mourinho. "Os que o criticam não o fazem pelos resultados, mas sim pelo caráter dele, pela sua maneira de ser. Eu sinto-me identificado com Mourinho porque temos a nossa própria visão das coisas, temos a mesma confiança, acreditamos nelas e dizemos as coisas da nossa maneira."