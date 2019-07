I Liga 2019/2020 vai arrancar no Algarve a 9 de agosto

Ruster, jogador do Portimonense

O encontro entre o Portimonense e o Belenenses SAD abre, em 9 de agosto, a partir das 20:30, em Portimão, a edição 2019/2020 da I Liga portuguesa de futebol, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A prova arranca, assim, numa sexta-feira, sendo que para o dia seguinte (sábado, 10 de agosto), está marcada a estreia do campeão nacional em título, o Benfica, que recebe o recém-promovido Paços de Ferreira, a partir das 21:30.

No mesmo dia, o Santa Clara recebe o Famalicão, segundo classificado da II Liga em 2018/19, pelas 16:30, e o vice-campeão FC Porto desloca-se, pelas 19:00, a casa do Gil Vicente, de regresso à I Liga na sequência da resolução do 'caso Mateus'.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A ronda inaugural prossegue em 11 de agosto, um domingo, com quatro jogos, entre os quais a visita do Sporting ao reduto do Marítimo, pelas 18:30.

Antes, o Boavista recebe o Desportivo das Aves (16:00) e, depois, o Rio Ave é anfitrião do Vitória de Guimarães (20:30) e o Sporting de Braga atua no seu reduto perante o Moreirense (21:00).

A jornada fecha na segunda-feira, 12 de agosto, com o Vitória de Setúbal a receber o Tondela, pelas 20:15.

O calendário da primeira jornada foi fechado após uma reunião de marcação de jogos, na sede da LPFP, com a participação de representantes de todos os clubes, alguns por videoconferência.

Na mesma reunião, foram também acertadas as datas dos jogos das jornadas 2, 3 e 4, que serão "previsivelmente divulgadas em 05 de agosto" dia do sorteio do 'play-off' da Liga dos Campeões e da Liga Europa, que pode levar a "ligeiros ajustes".

Programa da 1.ª jornada da I Liga 2019/2020:

- Sexta-feira, 09 ago:

Portimonense -- Belenenses SAD, 20:30.

- Sábado, 10 ago:

Santa Clara -- Famalicão, 16:30.

Gil Vicente - FC Porto, 19:00.

Benfica -- Paços de Ferreira, 21:30.

- Domingo, 11 ago:

Boavista -- Desportivo das Aves, 16:00.

Marítimo -- Sporting, 18:30.

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 20:30.

Sporting de Braga -- Moreirense, 21:00.

- Segunda-feira, 12 ago:

Vitória de Setúbal -- Tondela, 20:15.