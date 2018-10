Pressões dos adeptos cancelam homenagem a Boa Morte

A homenagem a Luís Boa Morte que estava prevista para o intervalo do Sporting-Arsenal desta quinta-feira acabou por não se concretizar.

Ainda na véspera do dia do jogo, quando foi anunciado que esse momento iria acontecer, surgiu um movimento nas redes sociais liderado por elementos da Juve Leo para que o antigo extremo internacional português, formado em Alvalade e com passagem pelos gunners, fosse assobiado.

A animosidade desse grupo de adeptos relativamente ao treinador dos sub-23 do Portimonense deve-se a um comentário recente do antigo jogador no Twitter em elogios ao Benfica, mais precisamente à equipa em que joga o filho: "Esses putos jogam muito, parabéns pela final miúdos, SLB SLB SLB Glorioso SLB Glorioso SLB."

Também recentemente, depois de deixar o comando técnico dos juniores verde e brancos, Boa Morte acusou o sucessor Tiago Fernandes, atual adjunto de José Peseiro na equipa principal, de só ter chegado ao clube por influência do pai, Manuel Fernandes.

No entanto, contactada pelo DN, fonte oficial do Sporting justificou o cancelamento da homenagem com questões intrínsecas à "organização e dinâmica do jogo".