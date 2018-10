Hernâni é baixa do FC Porto para o clássico

Sérgio Conceição e o clássico com público: "Prefiro sempre um estádio cheio"

O extremo Hernâni é baixa do FC Porto para o jogo deste domingo (17.30 horas) com o Benfica, no Estádio da Luz, a contar para a 7.ª jornada da I Liga.

De acordo com o departamento clínico dos dragões, o jogador sofreu uma "rotura num adutor da coxa direita", devendo por essa razão ser baixa por algumas semanas.

Além de Hernâni, Sérgio Conceição também não pode contar com Aboubakar, que recupera de uma intervenção cirúrgica a um joelho, e Bazoer, que faz treino condicionado e trabalho de ginásio.

Em contapartida, o lateral brasileiro João Pedro recuperou de lesão, sendo por isso opção para o clássico.