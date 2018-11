Henry conquista primeira vitória no comando técnico do Mónaco

AS Monaco

A última vitória da equipa do Mónaco ocorreu em 11 de agosto deste ano, há cerca de três meses e meio, sob o comando técnico do português Leonardo Jardim, em casa do Nantes, então orientado por outro treinador luso, Miguel Cardoso, por 3-1.

Desde então, o Mónaco disputou mais 12 jogos para a liga francesa, nos quais somou oito derrotas e quatro empates, que contribuíram decisivamente para a saída de Leonardo Jardim do comando técnico, tendo sido substituído por Henry, inicialmente, sem grande sucesso.

Se forem contabilizados também os quatro jogos da Liga dos Campeões Europeus, significa que a equipa monegasca não vencia há 16 jogos, nos quais somou 11 derrotas e cinco empates.

O golo do internacional colombiano resultou de uma execução perfeita na cobrança de um livre direto, fazendo passar a bola por cima da barreira e entrar no 'lado cego' do guarda-redes.

Com este triunfo, o Mónaco descolou do lanterna vermelha Guingamp, que hoje saiu derrotado em Reims, por 2-1, e é 19º e penúltimo classificado, com 10 pontos, menos dois do que o Caen, a primeira equipa acima da 'linha de água'.

Nos outros jogos hoje disputados, Dijon e Bordéus não foram além do 'nulo', enquanto o Nantes cedeu um empate em casa 1-1 frente ao Angers, tendo feito o golo da igualdade aos 89 minutos pelo ganês ex-FC Porto Majeed Waris, que tinha sido lançado em campo aos 74 minutos.

O Paris Saint-Germain tinha entrado mais cedo em ação, ao receber e vencer o Toulouse por 1-0, graças a um golo do uruguaio Cavani, consolidando a liderança do campeonato, no qual tem 15 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Lyon.