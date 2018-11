Helton, Jackson, Quaresma, Rúben Neves e Maxi lideram rankings do Dragão

Guarda-redes da equipa B e dois juniores no treino do FC Porto

O Estádio do Dragão completa esta sexta-feira 15 anos desde a sua inauguração, marcada por uma vitória do FC Porto sobre o Barcelona do estreante Lionel Messi, por 2-0. Para assinalar o feito, os portistas fizeram a contabilidade dos jogadores com mais jogos, golos e assistência no recinto que substituiu o Estádio das Antas.

O guarda-redes brasileiro Helton, que defendeu a baliza dos dragões entre 2005 e 2016, é o recordista de jogos: 159. O avançado colombiano Jackson Martínez, que este verão regressou a Portugal para representar o Portimonense, apontou 49 remates certeiros entre 2012 e 2015. Ricardo Quaresma, que jogou de dragão ao peito entre 2004 e 2008 e em 2014 e 2015, é o rei das assistências, com 37. E Rúben Neves e Maxi Pereira foram os mais jovem e mais velho a marcarem pelos portistas no Dragão, aos 17 e 33 anos, respetivamente.

Mais jogos oficiais no Dragão:​

1.º Helton: 159

2.º Lucho González: 118

3.º Silvestre Varela: 115

4.º Fernando Reges: 115

5.º Ricardo Quaresma: 111

6.º Héctor Herrera: 101

7.º Raul Meireles: 95

8.º Maicon: 95

9.º Yacine Brahimi: 89

10.º Bruno Alves: 88

Mais golos no Dragão:

1.º Jackson Martínez: 49

2.º Hulk: 44

3.º Radamel Falcao: 40

4.º Lisandro López: 36

5.º Vincent Aboubakar: 33

6.º Silvestre Varela: 31

7.º Lucho González: 30

8.º Yacine Brahimi: 28

9.º Ricardo Quaresma: 28

10.º Benni McCarthy: 22

Mais assistências no Dragão:

1.º Ricardo Quaresma: 37

2.º Alex Telles: 25

3.º James Rodríguez: 25

4.º Hulk: 23

5.º Lucho González: 21

6.º Yacine Brahimi: 18

7.º João Moutinho: 17

8.º Fernando Belluschi: 16

9.º Héctor Herrera: 13

10.º Radamel Falcao: 12

Mais jovens a marcar no Dragão:

1.º Rúben neves (17 anos)

2.º Rui Pedro (18 anos e oito meses)

3.º Anderson (18 anos e 11 meses)

Mais velhos a marcar no Dragão:

1.º Maxi Pereira (33 anos)

2.º Lucho González (32 anos)

3.º Ricardo Quaresma (31 anos)