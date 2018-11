Helicóptero que vitimou dono do Leicester não respondeu às ordens do piloto

O helicóptero que se despenhou e provocou a morte do dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, e de quatro acompanhantes "não respondeu ao comando do piloto", segundo revelaram as primeiras investigações sobre o acidente.

O organismo responsável pela investigação às causas do acidente precisou que o helicóptero começou a virar à direita, contrariando a ordem do piloto, acabando por se despenhar no parque de estacionamento adjacente ao estádio do Leicester e provocando a morte de todos os ocupantes.

O acidente ocorreu cerca de uma hora depois do encontro entre o Leicester, onde atuam os internacionais portugueses Adrien Silva e Ricardo Pereira, e o West Ham, que terminou empatado 1-1.