Helicóptero do dono do Leicester cai e incendeia-se perto do estádio

O helicóptero do proprietário do Leicester City caiu no estacionamento junto ao estádio do clube, logo após a descolagem.

Neste momento, não se sabe se Vichai Srivaddhanaprabha se encontrava no helicóptero, nem a identidade de eventuais vítimas. De acordo com o jornal The Guardian não se sabe mesmo se há sobreviventes. O incidente ocorreu cerca de uma hora depois do apito final do jogo em casa entre o Leicester City contra o West Ham United, que acabou com um empate.

Testemunhas oculares relataram que o helicóptero caiu pouco depois de ter descolado, num estacionamento próximo do estádio, e, aparentemente, depois de ter sido detetada uma falha. Os serviços de emergência acorreram de imediato ao local para combater o incêndio.

O The Guardian conta ainda ter havido alguma confusão para conseguir controlar os adeptos que se aperceberam da situação, tendo sido necessário que pessoal da segurança tivesse que restaurar a ordem. Os adeptos abandonaram a zona em "aflição" e Kasper Schmeichel, guarda-redes do Leicester, foi visto em lágrimas.

Srivaddhanaprabha, que comprou o clube do leste de Midlands em 2010, é levado de volta a Londres depois dos jogos por helicóptero. O apoio do empresário tailandês, de 60 anos, ajudou o Leicester a conquistar o título da Premier League em 2016.

Vichai Srivaddhanaprabha © Reuters/Andrew Boyers

A polícia de Leicestershire confirmou aos jornalistas estar "a lidar com um incidente nas proximidades do King Power Stadium. Os serviços de emergência estão avisados e em ação."

Os futebolistas portugueses Adrien Silva e Ricardo Pereira fazem parte do plantel do Leicester.

A estação de televisão Sky Sports avança que o fotógrafo freelancer Ryan Brown estava a cobrir o jogo e afirma ter visto o helicóptero a sair do estádio King Power antes de ele cair. O repórter disse ao canal: "O motor parou, eu virei-me e houve um pouco de barulho. Depois, ficou silencioso, as lâminas começaram a girar e a seguir houve um grande estrondo".

Ryan conta que quando correu para o local "havia uma enorme bola de fogo" e parecia que o helicóptero tinha caído no parque ao lado do estádio.

Fotos já publicadas mostram um grande incêndio no estacionamento, embora tenha sido extinto logo de imediato, de acordo com os media britânicos.

Em atualização