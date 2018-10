Hélder Costa em estreia: "Joguei com quase todos na formação"

Em estreia entre os convocados para jogos da seleção nacional, aos 24 anos, Hélder Costa espera fazer a estreia num dos dois jogos que se avizinham, diante de Polónia para a Liga das Nações ou no particular frente à Escócia. "Vou trazer trabalho, vou trabalhar ao máximo para poder jogar. Estou aqui para ajudar a equipa", assumiu o extremo do Wolverhampton, titular nas oito jornadas já disputadas da liga inglesa.

Em conferência de imprensa no dia do arranque dos trabalhos, o atacante contou que está a ser bem integrado no grupo. "Conheço a maior parte dos colegas que cá estão, joguei com quase todos na formação. A minha integração está a ser muito boa. Espero que assim continue e que consiga ajudar o grupo a alcançar os objetivos", afirmou o futebolista formado no Benfica, clube pelo qual apenas efetuou um jogo na equipa principal, em janeiro de 2014, num encontro da Taça da Liga diante do Gil Vicente (1-0) disputado na Luz.

"Cada caso é um caso. Quando fazemos a formação sabemos que nem todos os jogadores vão chegar à equipa principal. No meu caso, não consegui, mas as coisas estão a correr bem", comentou o jogador, há três anos vinculado aos Wolves depois de ter sido emprestado pelas águias aos espanhóis do Deportivo da Corunha e ao Mónaco.

Sobre o jogo com a Polónia, agendado para esta quinta-feira (19.45) no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, Hélder Costa espera dificuldades: "Sabemos que não há jogos fáceis e esperamos um jogo de dificuldade elevada. Queremos conquistar os três pontos e é para isso que vamos lutar."