Hazard eleito melhor jogador da Liga Europa. João Félix ficou em sétimo

O belga Eden Hazard foi eleito o melhor jogador da edição da época passada da Liga Europa como jogador do Chelsea, recebendo 340 pontos de uma votação levada a cabo por 48 treinadores que orientaram equipas durante a competição e 55 jornalistas.

No top 10, destaque para João Félix que, como jogador do Benfica foi o sétimo mais votado, amealhando 12 pontos, ficando à frente de Willian (Chelsea) com 11 pontos, Pedro Rodríguez (Chelsea) que teve nove pontos, tantos quantos os obtidos pelo francês Sébastien Haller (Eintracht Frankfurt).

À frente do jovem avançado, que este verão se transferiu para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, ficaram além do vencedor Hazard, Olivier Giroud (119 pontos), Luka Jovic (94), Aumbameyang (65) e N'Golo Kanté (16).