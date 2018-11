Hat-trick de Seferovic na goleada que apurou a Suíça frente à Belgica

A Suíça garantiu este domingo o apuramento para a final four da divisão A da Liga das Nações, que se realiza em Portugal, ao vencer a Bélgica por 5-2.

Os belgas chegaram a ter uma vantagem de dois golos aos 17 minutos, graças a dois golos de Thorgan Hazard, mas ainda antes do intervalo, impulsionados pelo público que encheu o Swissporarena, em Lucerna, os helvéticos conseguiram operar a reviravolta no marcador.

Aos 26 minutos, o defesa-esquerdo Ricardo Rodríguez reduziu a desvantagem na cobrança de um penálti e pouco depois Seferovic aproveitou um passe de Shaqiri para fazer o empate à boca da baliza.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A igualdade no marcador ainda dava o apuramento aos belgas, que no entanto aos 44 minutos viram Seferovic rematar forte à entrada da área para a cambalhota no marcador.

No segundo tempo, a Suíça acabou com as dúvidas quanto à seleção apurada com o quarto golo da autoria de Nico Elvedi, que se estreou a marcar pela seleção helvética, aproveitando da melhor forma um cruzamento do Shaqiri.

As contas do jogo foram fechadas pelo inevitável Seferovic, que cabeceou certeiro após cruzamento de Kevin Mbabu. O avançado do Benfica fez o primeiro hat-trick ao serviço da sua seleção, chegando aos 17 golos em 59 internacionalizações.

A Suíça junta-se assim a Portugal e à Inglaterra como equipas já apuradas para a final four da divisão A da Liga das Nações que será disputada no estádios D. Afonso Henriques, em Guimarães, e do Dragão, no Porto, nos dias 5 e 9 de junho de 2019.

Esta segunda-feira vai ficar a conhecer-se a última seleção apurada que será a Holanda ou a França. Os franceses garantem a qualificação se os holandeses perderam com a Alemanha, em Gelsenkierchen. A seleção laranja tem de vencer ou empatar para fazerem a festa.