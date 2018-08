André Silva marca três na estreia pelo Sevilha

André Silva brilhou na estreia pelo Sevilha. No primeiro jogo na liga espanhola o avançado marcou três golos, mais do que os que apontou em toda a Serie A do Calcio, na época passada, ao serviço do Milan. Marcou aos 31', 45'+1' e 79 minutos.

Este domingo, na visita ao campo do recém-promovido Rayo Vallecano, o avançado português foi titular e apontou três dos quatro golos do Sevilha, que ganhou por 4-1. O outro golo da equipa foi marcado por Franco Vázquez. Depois, Adrian Embarba ainda reduziu para o Rayo.

Ainda este domingo, o Huesca de Rúben Semedo venceu o Eibar de Paulo Oliveira (2-1). A jornada inaugural da Liga espanhola prossegue ainda, este domingo, com o Real Madrid-Getafe.