Halep ganhou Wimbledon e foi recebida por 50 mil pessoas em Bucareste

Simona Halep é a nova campeã de Wimbledon em 2019 e foi recebida esta quarta-feira em absoluta euforia no Estádio Nacional de Bucareste, lotado por 50 mil pessoas. O momento foi partilhado pela própria nas redes sociais e é absolutamente arrepiante.

A romena bateu Serena por duplo 6-2, em apenas 55 minutos e arrecadou o troféu na relva inglesa.

Entretanto a tenista foi anunciada como porta-bandeira da Roménia nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Halep participou dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, quando tinha 21 anos. Em 2016, ela desistiu de competir nas Olimpíadas do Rio com medo do virus zika, afirmando que a participação no torneio "colocaria a saúde e a carreira dela em riscos". Agora prepara-se para regressar em Tóquio 2020.