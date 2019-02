Há um ano foi Ricardinho e companhia. Hoje também elas querem fazer história

Um ano depois de Ricardinho e companhia terem feito história para o futsal português, ao sagrarem-se campeões da Europa pela primeira vez depois de baterem a Espanha (3-2) na final, este domingo pode ser de novo histórico para a modalidade, agora na vertente feminina. A seleção orientada por Luís Conceição defronta a Espanha no jogo decisivo, às 18.30 (em direto na RTP1), em Gondomar, no primeiro Europeu feminino.

O historial de confrontos realizados nos últimos dois anos, todos jogos de preparação para o Europeu, mostra um grande equilíbrio entre as duas seleções. Nas duas partidas realizadas neste ano, em janeiro, uma vitória para cada lado, apenas com um golo de diferença. A 8 de janeiro, a Espanha venceu por 4-3; no dia imediatamente a seguir Portugal triunfou por 2-1. Em setembro do ano passado, a história tinha sido precisamente igual: um 2-1 a favor da equipa nacional e um 1-0 a favor das espanholas.

Se em Europeus é uma estreia na final, porque é o primeiro Campeonato da Europa que se realiza, em Mundiais a seleção feminina foi deixando a sua marca, apesar de nunca ter conseguido sagrar-se campeã do mundo. Portugal já esteve por três vezes na final, mas foi sempre batido pelo Brasil (2010, 2012 e 2014). E sempre uma grande curiosidade: para chegar aos jogos decisivos, a seleção nacional eliminou sempre a Espanha nas meias-finais.

O Espanha-Portugal deste domingo vai ser o 27.º encontro entre as duas seleções. O saldo desses confrontos, disputados entre 1997 e 2019, favorece o conjunto espanhol: 14 triunfos contra cinco de Portugal.

O caminho até à final deste domingo também foi muito idêntico para as duas seleções: na sexta-feira, Portugal goleou a Ucrânia por 5-1 - golos de Carla Vanessa, Fifó (2) e Janice (2) - e a Espanha despachou a Rússia por 5-0. Neste domingo, uma das duas seleções vai ficar na história como a primeira a conquistar um Europeu.

É para vencer, garante o selecionador Luís Conceição

"Encaramos este jogo com a mentalidade de sempre: é para vencer", afirmou o selecionador nacional, antecipando "um bom espetáculo desportivo entre as duas seleções melhores da Europa". "Os últimos resultados demonstram um grande equilíbrio nos confrontos entre Portugal e Espanha. Vai ser com certeza um bom jogo", reforçou Luís Conceição.

Já a capitã Ana Azevedo referiu que as seleções se conhecem bem e assegurou que Portugal vai "abordar a final com entrega total, muita competência, garra e união". "Estamos aqui a viver o sonho de gerações passadas e a abrir caminho para as gerações futuras", destacou, expressando a vontade de ver o Pavilhão Multiusos de Gondomar cheio outra vez na final.

Claudia Pons, Selecionadora espanhola, não poupou elogios à seleção portuguesa: "Têm uma equipa muito forte e bons valores individuais que nos podem criar muitas dificuldades. Vamos dar o máximo para ganhar", avisou. Para Anita Luján, capitã da formação espanhola, a Espanha terá que "jogar muito concentrada e com grande identidade", porque "será uma final de altíssimo nível". A jogadora não acredita que o fator casa beneficie Portugal: "Não deve ter interferência, embora o público possa animar a equipa da casa. Na final do primeiro Europeu as equipas estarão completamente focadas e imunes ao que se passa à volta", explicou.

Este domingo ao final da tarde, os jogadores da seleção masculina de futsal vão estar nas bancadas do Multiusos de Gondomar a dar força à equipa feminina. As manifestações de apoio a esta seleção, aliás, têm sido uma constante nos últimos dias. Durante todo o sábado foram chegando diversas mensagens, entre as quais de Cristiano Ronaldo, que utilizou a rede social Instagram para fazer uma publicação em que associou ao cartaz do jogo de domingo a frase "Boa sorte meninas!!! Tudo por Portugal".

Depois de na sexta-feira José Mourinho, na rede social Twitter ter deixado o apoio à seleção feminina, também o treinador Carlos Carvalhal, os internacionais portugueses André Silva, William Carvalho, Éder, Gonçalo Paciência e Diogo Dalot, entre outros, aumentaram a onda de apoio.

Uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude

Este domingo pode marcar a conquista do primeiro Europeu desta seleção. Mas em outubro do ano passado, o futsal feminino português já tinha alcançado um feito digno de registo, com a equipa olímpica a conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, realizados em Buenos Aires, na Argentina, ao bater na final o Japão por 4-1. Das jogadoras presentes, só Fifó, jogadora do Benfica, integra a seleção que neste domingo mede forças com a Espanha.

Este inédito feito da equipa treinada por Luís Conceição (o mesmo selecionador), que terminou o torneio invicta com seis vitórias em seis jogos (57 golos, 21 dos quais da autoria de Fifó), foi notável tendo em conta que na altura a equipa só precisou de 18 jogos (desde a sua criação em março de 2016) para obter a sua primeira grande conquista.

Em Buenos Aires, as jovens portuguesas somaram por vitórias os seis jogos disputados na competição - Chile, 15-2; República Dominicana, 14-0; Camarões, 6-0; Japão, 2-0; Bolívia, 16-2 e Japão, 4-1, com 57 golos marcados e apenas cinco sofridos.