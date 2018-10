Guerra aberta no balneário do Barcelona entre Messi e Piqué

Messi e Piqué estão em guerra aberta e o assunto nem seria tão grave se não fossem dos futebolistas mais importantes do Barcelona dentro e fora do campo.



A revelação foi feita no programa El Chiringuito da estação televisiva Mega TV. Segundo o que foi veiculado naquele programa, os dois jogadores estão de costas voltadas devido aos resultados dos últimos três encontros (uma derrota e dois empates) com Piqué a queixar-se de Messi. "Piqué disse a Messi que deveria dar a cara quando as coisas não correm bem e argumentou que este apenas fala quando está fora da Europa, com a seleção da Argentina", foi dito no programa.



Por outro lado, Messi após o empate caseiro diante do Athletic Bilbau (1-1) teceu uma crítica que Piqué entendeu ser para o setor defensivo. "Marcam-nos muito facilmente em todos os jogos. Nos três últimos compromissos para o campeonato o Barcelona empatou em casa com Girona (2-2) e Athletic Bilbau (1-1) e perdeu fora com o Leganés (1-2).