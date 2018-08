Guardiola pode ajudar Real Madrid a encontrar solução para Navas

Keylor Navas foi titular nos dois primeiros jogos oficiais do Real Madrid, mas o costa-riquenho dificilmente resistirá à concorrência do belga Thibaut Courtois, por quem os merengues pagaram 35 milhões de euros ao Chelsea.

Os merengues estão dispostos a facilitar a saída do titular das últimas temporadas, até porque têm Casilla, Lunin e Luca Zidane para fazer sombra ao belga, e eis que Pep Guardiola pode ajudar a encontrar solução para Navas. Tudo isto porque o habitual suplente do Manchester City, o chileno Claudio Bravo, rompeu esta segunda-feira o tendão de Aquiles da perna esquerda, e o técnico catalão procura um guardião para se bater internamente com Ederson.

O nome do guarda-redes do Real Madrid, que tem mais dois anos de contrato pelo tricampeão europeu, surge entre as primeiras opções para os citizens, refere o diário As.

A transferência teria que ter o aval da Premier League, pois seria acionado a cláusula que permite a contratação de um guarda-redes para substituir outro que se tenha lesionado.