Guardiola afunda Mourinho com duas assistências de Bernardo Silva

Mourinho em retoma para desempatar duelo inglês com Guardiola

Depois de três vitórias consecutivas em todas as provas e quatro jogos seguidos sem perder para a liga inglesa, o Manchester United de José Mourinho foi derrotado este domingo no terreno do vizinho e rival Manchester City por 1-3, em partida da 12.ª jornada da I Liga.

A formação de Pep Guardiola - treinador que somou a 10.ª vitória frente a Mourinho e que tem ainda sete empates e cinco derrotas no histórico de confrontos -, precisou de apenas 12 minutos para se colocar em vantagem, por David Silva, assistido pelo internacional português Bernardo Silva.

O oxigenado avançado argentino Sergio Aguero apontou o segundo dos citizens aos 48', antes de Anthony Martial ter reduzido para os red devils (58') através de uma grande penalidade a castigar falta do antigo guarda-redes benfiquista Ederson, naquele que foi o sexto golo do francês nos últimos cinco jogos do campeonato.

Com alguma indefinição no resultado, o médio alemão Gundogan fez o terceiro para os campeões ingleses aos 86 minutos, mais uma vez a passe de Bernardo Silva, carimbando uma vitória que devolve a liderança isolada ao Manchester City e deixa o United a 12 pontos.

Mais a sul, em Londres, o Wolverhampton foi empatar ao Estádio Emirates, casa do Arsenal, onde o Sporting também tinha empatado na quinta-feira (0-0) em partida da fase de grupos da Liga Europa. O atacante internacional português apontou o primeiro golo do encontro, a passe de Raul Jiménez, aos 13 minutos. Mkhitaryan empatou aos 86', a passe de Ramsey.

Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves e Hélder Costa (saiu aos 75') também foram titulares pelo Wolves, Diogo Jota entrou no decorrer da segunda parte (61').

Consulte AQUI a classificação da liga inglesa.

Resultados da 12.ª jornada

Caridff 2-1 Brighton

Huddersfield 1-1 West Ham

Leicester 0-0 Burnley

Newcastle 2-1 Bournemouth

Southampton 1-1 Watford

Crystal Palace 0-1 Tottenham

Liverpool 2-0 Fulham

Chelsea 0-0 Everton

Arsenal 1-1 Wolverhampton

Manchester City 3-1 Manchester United